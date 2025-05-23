DODIE – LE TRIANON Paris

DODIE Début : 2025-11-16 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : DODIERévélée par ses vidéos sincères et acoustiques sur YouTube, dodie (de son vrai nom Dorothy Clark) s’est imposée comme l’une des figures les plus attachantes de la scène pop alternative. Elle a conquis des millions de fans à travers le monde grâce à son style vocal délicat, ses arrangements subtils et ses textes profondément personnels. Son premier album “Build A Problem”, sorti en 2021, a rencontré un succès critique et public, atteignant la 3? place des charts britanniques.Avec plus d’un milliard de streams et plus de 7 millions de followers toutes plateformes confondues, dodie est bien plus qu’une chanteuse : c’est une voix générationnelle, explorant sans filtre des thèmes tels que la santé mentale, l’identité, la vulnérabilité ou encore la reconstruction.Entre-temps, elle a cofondé le groupe FIZZ aux côtés d’Orla Gartland, Greta Isaac et Martin Luke Brown, avec qui elle a sorti l’album “The Secret to Life” en 2023 et enchaîné une tournée jusqu’à l’été 2024. Elle a également collaboré à la bande-son du jeu Life Is Strange: Double Exposure, et participé au projet Chet Baker Re:imagined.De retour en solo avec son nouveau single “I’M FINE!” dodie sera de retour sur scène le 16 novembre au Trianon à Paris pour une soirée à coeur ouvert.

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75