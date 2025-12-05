Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Chartres Esplanade Grégory Lemarchal Chambéry

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Chartres

Esplanade Grégory Lemarchal 800 Av. du Grand Arietaz Chambéry Savoie

Tarif : 18 – 18 – 35 EUR

Date : 2025-12-05

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Pour la 13ème journée de Liqui Moly StarLigue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Chartres ! Ce match sera placé sous le signe de l’hiver et de Noël. Venez nombreux pour encourager les ‘Jaune & Noir’ au Phare à nos côtés !

billetterie@teamchambe.com

English :

For the 13th day of the Liqui Moly StarLigue, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball plays host to Chartres! This match is all about winter and Christmas. Come and cheer on the ?Jaune & Noir? at the Phare alongside us!

German :

Am 13. Spieltag der Liqui Moly StarLiga empfängt Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Chartres! Dieses Spiel steht ganz im Zeichen des Winters und der Weihnachtszeit. Kommen Sie zahlreich, um die Gelben und Schwarzen im Leuchtturm anzufeuern!

Italiano :

Per la 13ª giornata della Liqui Moly StarLigue, lo Chambéry Savoie Mont Blanc Handball ospita lo Chartres! Il tema della partita è l’inverno e il Natale. Venite a tifare per i Jaune & Noir al Phare insieme a noi!

Espanol :

En la 13ª jornada de la Liqui Moly StarLigue, el Chambéry Savoie Mont Blanc Handball recibe al Chartres El tema del partido es el invierno y la Navidad. Venga a animar a los Jaune & Noir al Phare con nosotros

