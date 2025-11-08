Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dijon Le Phare Chambéry
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dijon Le Phare Chambéry samedi 8 novembre 2025.
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dijon
Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry Savoie
Tarif : 7 – 7 – 36 EUR
Date :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08 21:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Pour la 9ème journée de Liqui Moly StarLigue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Dijon ! Venez nombreux pour encourager les Jaune & Noir au Phare !
Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com
English :
For the 9th day of Liqui Moly StarLigue, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Dijon! Come and cheer on the Jaune & Noir at the Phare!
German :
Am 9. Spieltag der Liqui Moly StarLiga empfängt Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Dijon! Kommen Sie zahlreich, um die Gelb-Schwarzen im Leuchtturm anzufeuern!
Italiano :
Lo Chambéry Savoie Mont Blanc Handball ospita il Dijon nella 9ª giornata della Liqui Moly StarLigue! Venite a tifare per i Jaune & Noir al Phare!
Espanol :
¡El Chambéry Savoie Mont Blanc Handball recibe al Dijon en la 9ª jornada de la Liqui Moly StarLigue! ¡Ven a animar a los Jaune & Noir en el Phare!
