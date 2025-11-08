Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dijon Le Phare Chambéry

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dijon

Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry Savoie

Tarif : 7 – 7 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 21:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Pour la 9ème journée de Liqui Moly StarLigue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Dijon ! Venez nombreux pour encourager les Jaune & Noir au Phare !

.

Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com

English :

For the 9th day of Liqui Moly StarLigue, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Dijon! Come and cheer on the Jaune & Noir at the Phare!

German :

Am 9. Spieltag der Liqui Moly StarLiga empfängt Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Dijon! Kommen Sie zahlreich, um die Gelb-Schwarzen im Leuchtturm anzufeuern!

Italiano :

Lo Chambéry Savoie Mont Blanc Handball ospita il Dijon nella 9ª giornata della Liqui Moly StarLigue! Venite a tifare per i Jaune & Noir al Phare!

Espanol :

¡El Chambéry Savoie Mont Blanc Handball recibe al Dijon en la 9ª jornada de la Liqui Moly StarLigue! ¡Ven a animar a los Jaune & Noir en el Phare!

L’événement Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dijon Chambéry a été mis à jour le 2025-10-15 par Grand Chambéry Alpes Tourisme