Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Limoges Esplanade Grégory Lemarchal Chambéry

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Limoges

Esplanade Grégory Lemarchal 800 Av. du Grand Arietaz Chambéry Savoie

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-04

Pour la 5ème journée de Liqui Moly StarLigue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Limoges ! À cette occasion la Team Chambé organise la Fête du Hand et vous propose d’assister au match de lever de rideau de son équipe de N1 masculine !

Esplanade Grégory Lemarchal 800 Av. du Grand Arietaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com

English :

For the 5th day of the Liqui Moly StarLigue, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball plays host to Limoges! For the occasion, Team Chambé is organizing the Fête du Hand and invites you to attend the curtain-raiser match of its men?s N1 team!

German :

Am 5. Spieltag der Liqui Moly StarLiga empfängt Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Limoges! Zu diesem Anlass organisiert das Team Chambé die Fête du Hand und lädt Sie ein, das Vorspiel seiner N1-Männermannschaft zu sehen!

Italiano :

Per la 5ª giornata della Liqui Moly StarLigue, lo Chambéry Savoie Mont Blanc Handball ospita il Limoges! Per l’occasione, il Team Chambé organizza la Fête du Hand e vi invita ad assistere alla partita di apertura della sua squadra maschile N1!

Espanol :

En la 5ª jornada de la Liqui Moly StarLigue, el Chambéry Savoie Mont Blanc Handball recibe al Limoges Para celebrarlo, el equipo Chambé organiza la Fête du Hand y te invita a presenciar el partido inaugural de su equipo masculino N1

