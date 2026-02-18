Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Sélestat Le Phare Chambéry

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Sélestat

Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry Savoie

Tarif : 9 – 9 – 45 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Pour la 21ème journée de Liqui Moly StarLigue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Sélestat ! Venez nombreux pour assister à cette rencontre et encourager les ‘Jaune & Noir’ au Phare à nos côtés !

.

Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 21st day of the Liqui Moly StarLigue, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Sélestat! We look forward to seeing you there and cheering on the ?Jaune & Noir? at the Phare alongside us!

L’événement Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Sélestat Chambéry a été mis à jour le 2026-02-18 par Grand Chambéry Alpes Tourisme