Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Sélestat Le Phare Chambéry dimanche 29 mars 2026.
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Sélestat
Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry Savoie
Tarif : 9 – 9 – 45 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Pour la 21ème journée de Liqui Moly StarLigue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Sélestat ! Venez nombreux pour assister à cette rencontre et encourager les ‘Jaune & Noir’ au Phare à nos côtés !
Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com
English :
For the 21st day of the Liqui Moly StarLigue, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Sélestat! We look forward to seeing you there and cheering on the ?Jaune & Noir? at the Phare alongside us!
