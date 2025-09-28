Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Toulouse Esplanade Grégory Lemarchal Chambéry

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Toulouse Esplanade Grégory Lemarchal Chambéry dimanche 28 septembre 2025.

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Toulouse

Esplanade Grégory Lemarchal 800 Av. du Grand Arietaz Chambéry Savoie

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

Date(s) :

2025-09-28

Pour la 4ème journée de Liqui Moly StarLigue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Toulouse ! À cette occasion la Team Chambé organise la Fête du Hand et vous propose d’assister au match de lever de rideau de son équipe de N1 féminine !

Esplanade Grégory Lemarchal 800 Av. du Grand Arietaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com

English :

For the 4th day of the Liqui Moly StarLigue, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Toulouse! For the occasion, Team Chambé is organizing the Fête du Hand and invites you to attend the curtain-raiser match of its N1 women?s team!

German :

Am 4. Spieltag der Liqui Moly StarLiga empfängt Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Toulouse! Zu diesem Anlass organisiert das Team Chambé die Fête du Hand und lädt Sie ein, das Vorspiel seiner N1-Frauenmannschaft zu sehen!

Italiano :

Per la 4ª giornata della Liqui Moly StarLigue, la Pallamano Chambéry Savoie Mont Blanc ospita Tolosa! Per l’occasione, il Team Chambé organizza la Fête du Hand e vi invita ad assistere alla partita di apertura della sua squadra femminile N1!

Espanol :

En la 4ª jornada de la Liqui Moly StarLigue, el Chambéry Savoie Mont Blanc Handball recibe al Toulouse Para celebrarlo, el equipo Chambé organiza la Fiesta de la Mano y le invita a presenciar el partido inaugural de su equipo femenino N1

