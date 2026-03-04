Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Tremblay Le Phare Chambéry
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Tremblay Le Phare Chambéry vendredi 10 avril 2026.
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Tremblay
Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry Savoie
Tarif : 15 – 15 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10 21:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Pour la 23ème journée de Liqui Moly StarLigue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Tremblay ! À cette occasion, la Team Chambé organise son traditionnel printemps du handball découverte de la Team Chambé et petits prix garantis !
.
Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the 23rd day of the Liqui Moly StarLigue, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Tremblay! To mark the occasion, Team Chambé is organizing its traditional handball springtime: discover Team Chambé and save money guaranteed!
L’événement Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Tremblay Chambéry a été mis à jour le 2026-03-04 par Grand Chambéry Alpes Tourisme