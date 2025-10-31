Chambéry vs Massy Match Halloween Esplanade André Gilbertas Chambéry

Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

enfants

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31 21:30:00

2025-10-31

Réservez-dès maintenant votre place pour assister un choc MONSTRUEUX entre Chambéry et Massy le vendredi 31 octobre au Chambéry Savoie Stadium !

Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 85 78 80 secretariat@soc-rugby.com

English :

Book your place now for a MONSTOUS clash between Chambéry and Massy on Friday, October 31 at Chambéry Savoie Stadium!

German :

Buchen Sie jetzt Ihren Platz für das MONSTRUX-Spiel zwischen Chambéry und Massy am Freitag, den 31. Oktober im Chambéry Savoie Stadium!

Italiano :

Prenotate subito il vostro posto per lo scontro MONSTOUS tra Chambéry e Massy, venerdì 31 ottobre allo Stadio Savoia di Chambéry!

Espanol :

Reserve ya su plaza para el MONSTRUOSO choque entre Chambéry y Massy del viernes 31 de octubre en el estadio de Chambéry Savoie

