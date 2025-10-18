Chamboirat – Transformation d’un ancien corps de ferme en habitation Centre bourg Ébreuil

Chamboirat – Transformation d’un ancien corps de ferme en habitation Centre bourg Ébreuil samedi 18 octobre 2025.

Chamboirat – Transformation d’un ancien corps de ferme en habitation Samedi 18 octobre, 10h00 Centre bourg Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Visite groupée // Chamboirat – Transformation d’un ancien corps de ferme en habitation

Samedi 18 Octobre 2025

De 10H00 à 12H00

03450 Ebrueil (adresse précise communiquée après inscription)

Description de l’évènement :

L’agence d’architecture COVES ARCHITECTES, en association avec le Prescripteur bois de Fibois Auvergne Rhône Alpes et un Architecte du CAUE de l’Allier, vous propose la visite d’une habitation en présence des professionnels impliqués dans l’opération.

Venez découvrir la réhabilitation d’un ancien corps de ferme en habitation, où une attention particulière a été portée à la réparation et la mise en valeur de la charpente existante en chêne massif. Le bois a également été choisi pour la création de grandes ouvertures (en linteaux structurels), les menuiseries extérieures, les volets et les agencements intérieurs.

Inscriptions obligatoires

Centre bourg 03450 Ebreuil Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=vGjVqpda10Sd71ecxtLTAul5JxBxoF1AtPJnKrj2fApURTBQNjFERk5LR0kxU0hKTDVWMlpDVE9SNi4u&route=shorturl »}]

Visite groupée // Chamboirat – Transformation d’un ancien corps de ferme en habitation

©COVE Architectes