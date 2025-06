Chambon Station Eymouthiers 5 juillet 2025 14:00

Charente

Chambon Station Eymouthiers Charente

Tarif : 17 – 17 – 25 EUR

Tarifs enfants et adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Durant la saison estivale, Chambon Station propose une gamme d’activités encadrées par des animateurs qualifiés accrobranche, tir à l’arc, activités nautiques, tyroliennes, pumptrack BMX, course d’orientation, balades en poney, escalade.

Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 70 42 info@lechambon.org

English :

During the summer season, Chambon Station offers a range of activities supervised by qualified activity leaders: accrobranche, archery, water sports, zip lines, BMX pumptrack, orienteering, pony rides, rock climbing.

German :

Während der Sommersaison bietet Chambon Station eine Reihe von Aktivitäten an, die von qualifizierten Betreuern begleitet werden: Baumklettern, Bogenschießen, Wassersport, Seilbahnen, BMX-Pumptrack, Orientierungslauf, Ponyreiten, Klettern.

Italiano :

Durante la stagione estiva, la stazione di Chambon offre una serie di attività supervisionate da istruttori qualificati: accrobranche, tiro con l’arco, sport acquatici, traversata tirolese, pista BMX, orienteering, passeggiate con i pony e arrampicata su roccia.

Espanol :

Durante la temporada de verano, la estación de Chambon ofrece una serie de actividades supervisadas por monitores cualificados: accrobranche, tiro con arco, deportes acuáticos, tirolina, BMX pumptrack, orientación, paseos en poni y escalada en roca.

L’événement Chambon Station Eymouthiers a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord