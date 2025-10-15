Chamboule-tout du système solaire Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Chamboule-tout du système solaire Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 15 octobre 2025.

Chamboule-tout du Système Solaire

Venez découvrir d’où viennent les météorites et ce que sont les étoiles filantes grâce à ce chamboule-tout. Après avoir identifié et placé les planètes du Système Solaire dans le bon ordre, munissez vous de météorites pour essayer de les atteindre.

Type d’atelier : jeu

Durée : 1h

Public : enfants, à partir de 5 ans

Dans le cadre de l’automne de la science, Mathilde Gaudel vous propose un atelier pour les 5 ans et +..

Le mercredi 15 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 155 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T16:00:00+02:00_2025-10-15T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR