Chambre Philarmonique de Cologne Rue de la Résistance Nyons

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif réduit

Retraités, demandeurs d’emploi, Personnes en situation de handicap

Début : Mardi 2025-09-16 20:30:00

Apres un concert très réussi en 2024, la Chambre Philharmonique de Cologne (Allemagne) sera de retour à Nyons le Mardi 16 Septembre 2025 à 20h30 lors de sa tournée d’automne 2025, avec le virtuoso Sergey Didorenko.

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35

English :

After a highly successful concert in 2024, the Philharmonic Chamber of Cologne (Germany) will be back in Nyons on Tuesday, September 16, 2025 at 8:30pm as part of its 2025 autumn tour, with virtuoso Sergey Didorenko.

German :

Nach einem sehr erfolgreichen Konzert im Jahr 2024 wird die Kölner Kammerphilharmonie auf ihrer Herbsttournee 2025 am Dienstag, den 16. September 2025 um 20:30 Uhr mit dem Virtuosen Sergey Didorenko wieder in Nyons zu Gast sein.

Italiano :

Dopo un concerto di grande successo nel 2024, la Filarmonica di Colonia (Germania) tornerà a Nyons martedì 16 settembre 2025 alle 20.30 nell’ambito del suo tour autunnale 2025, con il virtuoso Sergey Didorenko.

Espanol :

Tras un concierto de gran éxito en 2024, la Cámara Filarmónica de Colonia (Alemania) volverá a Nyons el martes 16 de septiembre de 2025 a las 20.30 horas en el marco de su gira de otoño 2025, con el virtuoso Sergey Didorenko.

