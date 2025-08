Chambre Philharmonique Cologne en concert Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence

Vendredi 26 septembre 2025 de 20h30 à 22h30. Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:30:00

2025-09-26

Concert à l’église du Saint-Esprit de la Chambre Philharmonique Cologne avec les œuvres de Vivaldi, Rossini, Bach, Tchaïkovski, Mozart et Saint-Säens.

Après un concert très réussite en 2024, la Chambre Philharmonique Cologne (Allemagne) sera de retour à Aix en Provence lors de sa tournée d’automne 2025, avec le Virtuoso Sergey Didorenko.

Vous aurez l’occasion de les voir et écouter à l’Église du Saint-Esprit avec un répertoire où la virtuosité occupe une place importante. La Chambre Philharmonique Cologne réunit des musiciens de plusieurs pays, pour donner des concerts dans le monde entier, à la cathédrale de Cologne jusqu’à l’opéra de Sydney (Australie). Notre orchestre à cordes a remporté rapidement, depuis sa fondation, un vif succès grâce à l’exceptionnelle virtuosité de ses musiciens et solistes.



Le répertoire se compose en principe de pièces triées sur le volet et extrêmement exigeantes. L’attrait particulier de nos programmes réside dans la rencontre d’œuvres populaires et de différentes époques musicales.



Pour leur tournée de 2025, les artistes vous proposent des œuvres de Vivaldi, Rossini, Bach, Tchaïkovski, Mozart et Saint-Säens.



// Programme complète //



Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concert pour violon et cordes L’été

Gioachino Rossini (1792-1868)

Sonate n°3 pour deux violons, violoncelle et contrebasse

Johann S. Bach (1685-1750)

Concerto en ré mineur pour violon, hautbois et cordes BWV 1060



Pierre Tchaïkovski (1840-1893)

„Nocturne“

pour violoncelle et orchestre à cordes à la mémoire de I.V. Samarin (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quatuor pour hautbois f majeur KV 370

Camille Saint-Säens (1782–1840)

„Introduction et Rondo capriccioso“ pour Violon et Orchestre op.28

Billetterie également disponible sur place une heure avant le concert (espèces uniquement)

Durée concert 2 heures Portes ouvertes à 19h30. .

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Concert at the Church of the Holy Spirit by the Cologne Philharmonic Chamber with works by Vivaldi, Rossini, Bach, Tchaikovsky, Mozart and Saint-Säens.

German :

Konzert der Kammerphilharmonie Köln in der Heiliggeistkirche mit Werken von Vivaldi, Rossini, Bach, Tschaikowsky, Mozart und Saint-Säens.

Italiano :

Concerto della Filarmonica di Colonia nella Chiesa dello Spirito Santo con opere di Vivaldi, Rossini, Bach, Tchaikovsky, Mozart e Saint-Säens.

Espanol :

Concierto en la Iglesia del Espíritu Santo de la Filarmónica de Cámara de Colonia con obras de Vivaldi, Rossini, Bach, Chaikovski, Mozart y Saint-Säens.

