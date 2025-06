CHAMBRE SYMPHONIQUE DE TOULOUSE BASILIQUE SAINT SERNIN Toulouse 27 juin 2025 21:00

Haute-Garonne

CHAMBRE SYMPHONIQUE DE TOULOUSE BASILIQUE SAINT SERNIN 13 Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 21:00:00

fin : 2025-06-27 22:30:00

Date(s) :

2025-06-27

La Chambre Symphonique de Toulouse nous invite à un concert d’exception dans un lieu remarquable, la Basilique Saint-Sernin.

Un programme intense qui associe la Symphonie n°4 de Anton Bruckner à une création inédite commandée au jeune compositeur Florestan Gauthier, spécialement écrite pour l’acoustique de la basilique. 10 .

BASILIQUE SAINT SERNIN 13 Place Saint-Sernin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

La Chambre Symphonique de Toulouse invites us to an exceptional concert in a remarkable venue, the Basilique Saint-Sernin.

German :

Die Chambre Symphonique de Toulouse lädt uns zu einem außergewöhnlichen Konzert in einem bemerkenswerten Ort, der Basilika Saint-Sernin, ein.

Italiano :

La Chambre Symphonique de Toulouse vi invita a un concerto eccezionale in un luogo straordinario, la Basilique Saint-Sernin.

Espanol :

La Chambre Symphonique de Toulouse le invita a un concierto excepcional en un lugar excepcional, la Basílica Saint-Sernin.

L’événement CHAMBRE SYMPHONIQUE DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2025-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE