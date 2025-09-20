Chemin des Arts Julien Spianti Sentiment artificiel Chartres

Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-11-30

Les œuvres de Julien Spianti, constituées de dessins à l’encre et de peintures à l’huile sont pensées avant tout comme des mises en scène en référence à des mythes modernes issus de la littérature, mais aussi de la Bible et de textes antiques.

Mélange de réalisme et de gestualité, elles traduisent l’ambivalence des jeux de pouvoirs dans les sociétés humaines. Ses compositions, peuplées de corps qui se dissolvent dans des espaces incertains abordent des thèmes comme le châtiment, le désir animal, le crime, l’autorité et la culpabilité.

Les nombreuses références à la littérature russe et sud américaine, ainsi qu’à l’actualité, conférent à ses peintures, souvent enveloppées d’une clarté crépusculaire, une tonalité dramatique voire tragique. .

English :

Julien Spianti?s works, made up of ink drawings and oil paintings, are above all staged in reference to modern myths from literature, the Bible and ancient texts.

German :

Die Werke von Julien Spianti, die aus Tuschezeichnungen und Ölgemälden bestehen, sind in erster Linie als Inszenierungen gedacht, die sich auf moderne Mythen aus der Literatur, aber auch aus der Bibel und antiken Texten beziehen.

Italiano :

Le opere di Julien Spianti, costituite da disegni a china e dipinti a olio, sono concepite soprattutto come allestimenti in riferimento a miti moderni tratti dalla letteratura, ma anche dalla Bibbia e da testi antichi.

Espanol :

Las obras de Julien Spianti, compuestas por dibujos a tinta y pinturas al óleo, se conciben sobre todo como escenificaciones en referencia a mitos modernos extraídos de la literatura, pero también de la Biblia y de textos antiguos.

