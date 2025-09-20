Chamonix 1924 : l’invention des Jeux Olympiques d’hiver Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix 1924 : l’invention des Jeux Olympiques d’hiver 20 et 21 septembre Maison de la Mémoire et du Patrimoine Haute-Savoie

Entrée libre dans la limite de la capacité ERP

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre du centenaire des premiers Jeux Olympiques d’hiver, cette exposition vous propose un regard approfondi sur l’organisation et le déroulement de cet événement. Découvrez comment Chamonix-Mont-Blanc a participé à l’invention des Jeux Olympiques d’hiver !

Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90, rue des Moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 55 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/ En 2002, la commune de Chamonix a acquis la Maison Baud (nom de l’ancien propriétaire). Cette bâtisse, construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, présente une architecture régionale caractéristique très simple avec une couverture à trois pans faisant référence aux fermes ancestrales de la Haute-Savoie. Le conseil municipal a décidé de rénover cette bâtisse lors de la séance du 23 juin 2006. En 2010, la commission culture chargée de choisir l’affectation de cette maison a arrêté son choix sur la création d’une Maison de la Mémoire et du Patrimoine. Lieu d’accueil vivant et ouvert, la Maison de la Mémoire et du Patrimoine a donc été conçue pour permettre à chacun de se familiariser avec le patrimoine de la vallée de Chamonix et de se l’approprier.

Cette maison est un lieu de :

– conservation des archives sonores, orales et photographiques collectées par le service Mémoires de la ville

– valorisation de ces archives par des expositions interprétatives et des actions culturelles – consultation et de recherche : ces archives, une fois classées et numérisées sont accessibles à tous grâce à une base de données consultable uniquement sur place

La Maison de la Mémoire et du Patrimoine s’articule sur trois niveaux :

– au rez-de-chaussée: accueil, salle d’exposition, salle de consultation des bases de données et salle de projection

– au premier étage : salle d’exposition et espace de consultation pour les recherches

– au dernier étage: magasins d’archives

Cette Maison ne peut vivre sans votre contribution et votre participation active. Si vous possédez des documents susceptibles d’enrichir nos expositions ou d’être numérisés, si vous souhaitez apporter votre témoignage, n’hésitez pas à nous contacter. Rejoignez-nous!

© Maison de la Mémoire et du Patrimoine ©photographie famille Couttet-Champion