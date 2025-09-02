Chamonix climate hike & Letters to the Earth glacier workshop Chamonix-Mont-Blanc

Gare des Moussoux Chamonix-Mont-Blanc

Début : 2025-09-02 09:30:00

fin : 2025-09-02 14:30:00

2025-09-02

Randonnée communautaire pour le climat et atelier Lettres à la Terre pour s’engager dans l’Année internationale de la préservation des glaciers

Gare des Moussoux Chamonix-Mont-Blanc 74400

English : Chamonix climate hike & Letters to the Earth glacier workshop

Community climate hike and Letters to the Earth workshop to get involved in the International Year of Glacier Preservation

German : Chamonix climate hike & Letters to the Earth glacier workshop

Gemeinschaftliche Wanderung für das Klima und Workshop Briefe an die Erde, um sich für das Internationale Jahr zur Erhaltung der Gletscher zu engagieren

Italiano : Escursione climatica a Chamonix e workshop Lettere alla Terra sul ghiacciaio

Camminata comunitaria per il clima e workshop Lettere alla Terra per partecipare all’Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai

Espanol : Caminata climática en Chamonix y taller sobre glaciares de Cartas a la Tierra

Caminata comunitaria por el clima y taller de Cartas a la Tierra para implicarse en el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares.

