Chamonix Ice Show Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix Ice Show

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – 60 EUR

Date :

Début : 2025-12-29 20:00:00

fin : 2025-12-29 23:30:00

Date(s) :

2025-12-29

Notre spectacle vous plongera dans un univers inspiré par les fêtes et traditions du monde entier, créant une ambiance joyeuse pour une soirée d’émerveillement. Le spectacle est élaboré par le club de patinage artistique de Chamonix.

English :

Our show will immerse you in a universe inspired by holidays and traditions from around the world, creating a joyful atmosphere for an evening of wonder. The show is developed by the Chamonix figure skating club.

German :

Unsere Show lässt Sie in eine Welt eintauchen, die von Festen und Traditionen aus aller Welt inspiriert ist, und schafft eine fröhliche Atmosphäre für einen Abend voller Staunen. Die Show wurde vom Eiskunstlaufclub Chamonix ausgearbeitet.

Italiano :

Il nostro spettacolo vi farà immergere in un universo ispirato alle feste e alle tradizioni di tutto il mondo, creando un’atmosfera gioiosa per una serata di meraviglia. Lo spettacolo è realizzato dal Club di pattinaggio artistico di Chamonix.

Espanol :

Nuestro espectáculo le sumergirá en un universo inspirado en fiestas y tradiciones de todo el mundo, creando un ambiente alegre para una velada de ensueño. El espectáculo está organizado por el Club de Patinaje Artístico de Chamonix.

