Nilvange

Champ contre champ

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 20:50:00

Date(s) :

2026-06-13

La compagnie Les moitiés sont des tiers présente Champ contre champ, un spectacle documentaire écrit et mis en scène par Coralie Leblan. À travers souvenirs personnels, témoignages et rencontres, cette création explore les parcours de jeunes femmes et hommes liés au monde agricole, entre héritage familial, désir d’ailleurs et quête d’une place à construire.

Nourri d’une enquête menée en milieu rural meusien, le spectacle mêle récits intimes et paroles recueillies sur le terrain pour offrir un regard sensible sur les réalités de la jeunesse agricole contemporaine. Une rencontre avec l’équipe artistique est proposée à l’issue de la représentation.Adultes

5 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

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English :

Les moitiés sont des tiers presents Champ contre champ, a documentary show written and directed by Coralie Leblan. Through personal recollections, testimonials and encounters, this creation explores the journeys of young men and women linked to the world of agriculture, between family heritage, the desire for elsewhere and the quest for a place to build.

Nourished by a survey carried out in rural Meuse, the show blends intimate accounts and words gathered in the field to offer a sensitive look at the realities of contemporary agricultural youth. A meeting with the artistic team will be held after the show.

L’événement Champ contre champ Nilvange a été mis à jour le 2026-06-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME