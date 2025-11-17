Champ Libre au Goncourt des lycéens Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes Vendredi 12 décembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Qui sera le lauréat 2025 ? Temps fort de la saison des prix littéraires, le Goncourt des lycéens est décerné chaque année à la fin novembre.

Rencontre en partenariat avec l’association Bruit de lire en présence d’un auteur ou d’une autrice en lice pour le prestigieux prix (peut-être même le ou la lauréate…).

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine