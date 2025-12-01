Champagne Alfred Gratien x Tonnellerie de Champagne Champagne Alfred Gratien Épernay

Champagne Alfred Gratien x Tonnellerie de Champagne

A l’occasion des Habits de Lumières d’Epernay, le Vendredi 13 Décembre prochain, nous vous invitons à participer à l’atelier tonnellerie, entre savoir-faire et transmission.

Depuis 1864, la Maison Alfred Gratien vinifie et élève ses vins exclusivement sous-bois, sans fermentation malo-lactique. Les échanges entre le vin et le bois favorisent une micro-oxydation qui fait vivre le vin, lui apporte du caractère, une certaine rondeur c’est là que réside notre signature.

Dans notre chai de près de 1000 fûts, rencontrez Jérôme Viard, artisan Tonnelier pour lever le voile sur sa collaboration avec Nicolas Jaeger, notre Chef de Caves, quant à l’origine des chênes, la maturité des bois ou encore la typicité des chauffes, dans la construction d’un fût pour la Maison Alfred Gratien.

Puis devenez apprenti tonnelier l’espace de quelques minutes et travaillez le montage d’un fût et les étapes d’une chauffe à ses côtés.

Détails de l’atelier

Vendredi 12 Décembre 2025 de 17h00 à 19h00

Visite avec intervention de l’artisan tonnelier Jérôme Viard, participation au montage d’un fût en robe et à sa chauffe, avec dégustation du Alfred Gratien Brut, Alfred Gratien Millésimé et Alfred Gratien Paradis Brut Millésimé.

Tarif 100.00€ TTC par personne

Nombre de places limité .

Champagne Alfred Gratien 30 Rue Maurice Cerveaux Épernay 51200 Marne Grand Est

