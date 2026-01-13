Champagne Basket Antibes Palais des Sports Pierre de Coubertin Châlons-en-Champagne

Champagne Basket Antibes

Tarif : 5 – 5 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 22:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Tout public

Le Champagne Basket affronte l’équipe d’Antibes à l’occasion de la 32ème journée du championnat Elite 2.

Venez les soutenir ! .

Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

English : Champagne Basket Antibes

