Champagne Basket Denain Palais des Sports Pierre de Coubertin Châlons-en-Champagne
Champagne Basket Denain Palais des Sports Pierre de Coubertin Châlons-en-Champagne samedi 27 décembre 2025.
Champagne Basket Denain
Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 5 – 5 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 20:00:00
fin : 2025-12-27 22:30:00
Date(s) :
2025-12-27
Tout public
Le Champagne Basket affronte l’équipe de Denain à l’occasion de la 17ème journée du championnat Elite 2 !
Venez les soutenir ! .
Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
English : Champagne Basket Denain
L’événement Champagne Basket Denain Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne