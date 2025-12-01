Champagne Basket Denain Palais des Sports Pierre de Coubertin Châlons-en-Champagne

Champagne Basket Denain

Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 5 – 5 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 20:00:00

fin : 2025-12-27 22:30:00

Date(s) :

2025-12-27

Tout public

Le Champagne Basket affronte l’équipe de Denain à l’occasion de la 17ème journée du championnat Elite 2 !

Venez les soutenir ! .

