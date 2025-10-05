SO GOSPEL – EGLISE SAINT AYOUL – PROVINS Provins

SO GOSPEL – EGLISE SAINT AYOUL – PROVINS Provins mardi 16 décembre 2025.

SO GOSPEL Début : 2025-10-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Depuis 2009 So Gospel parcourt la France et l’étranger avec un spectacle Gospel exceptionnel. Un moment unique à partager en famille ou entre amis pour chanter et danser sur des musiques traditionnelles, contemporaines gospel.Vivez également le message de cette musique empreinte de spiritualité.Composé de 6 chanteurs, issus des plus grandes chorales de gospel de France, certains d’entre eux ont chanté avec Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi…Si le groupe puise, sans compromis, ses valeurs dans celles de l’Évangile (Gospel, en anglais), il tire son inspiration dans les sonorités du Jazz, de la Soul ou encore dans celles du RnB, avec des chants comme Victory ou We have overcome. Enfin, c’est magistralement qu’il revisite les chants traditionnels « Oh when the saints », «This little light of mine »mais également l’indémodable et toujours très attendu « Oh happy day».

EGLISE SAINT AYOUL – PROVINS 2 CR DES BENEDICTINS 77160 Provins 77