Champagne Besserat de Bellefon fête les Habits de Lumière Champagne Besserat de Bellefon Épernay

Champagne Besserat de Bellefon fête les Habits de Lumière

Champagne Besserat de Bellefon 5 Rue Jean Chandon Moët Épernay Marne

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 23:59:00

2025-12-12 2025-12-13

Tout public

La Maison Besserat de Bellefon célèbre les Habits de Lumière et vous invite à passer une soirée festive à l’occasion des Habits de Lumière.

Au programme un spectacle lumineux inédit sur la façade de notre Maison, un DJ set exclusif pour une ambiance festive, et une expérience gastronomique signée Gueuleton Reims pour ravir vos papilles.

Venez partager des moments inoubliables autour de nos cuvées emblématiques.

L’entrée est gratuite.

Possible de réserver une table par téléphone au 03 26 78 52 11 .

Champagne Besserat de Bellefon 5 Rue Jean Chandon Moët Épernay 51332 Marne Grand Est +33 3 26 78 52 11

