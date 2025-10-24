Champagne Day au Caju ! Saint-André-les-Vergers
Le Caju Saint-André-les-Vergers Aube
Début : 2025-10-24 19:00:00
2025-10-24
Au programme
> Papa Style en concert exceptionnel préparez-vous pour une déferlante reggae/ragga/électro dub
> DJ Lil’Miky derrière les platines pour enflammer le dancefloor
> Live painting du street-artiste international Bebar, pour une performance artistique unique en direct
> Dégustez, trinquez et profitez de l’ambiance festive autour de notre boisson star le Champagne* !
> Restauration sur place avec Le Camion Jaune et ses pizzas réputées pour leur qualité et leur goût authentique.
> Le Caju, spot incontournable, vous régalera également avec ses planches apéros gourmandes à partager !
Entrée 100% gratuite ! Venez nombreux célébrer le Champagne Day dans une ambiance festive mêlant bulles, musique et street art.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Le Caju Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est
