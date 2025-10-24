Champagne Day au Caju ! Saint-André-les-Vergers

Champagne Day au Caju ! Saint-André-les-Vergers vendredi 24 octobre 2025.

Champagne Day au Caju !

Le Caju Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Au programme



> Papa Style en concert exceptionnel préparez-vous pour une déferlante reggae/ragga/électro dub

> DJ Lil’Miky derrière les platines pour enflammer le dancefloor

> Live painting du street-artiste international Bebar, pour une performance artistique unique en direct

> Dégustez, trinquez et profitez de l’ambiance festive autour de notre boisson star le Champagne* !

> Restauration sur place avec Le Camion Jaune et ses pizzas réputées pour leur qualité et leur goût authentique.

> Le Caju, spot incontournable, vous régalera également avec ses planches apéros gourmandes à partager !



Entrée 100% gratuite ! Venez nombreux célébrer le Champagne Day dans une ambiance festive mêlant bulles, musique et street art.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Le Caju Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Champagne Day au Caju ! Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne