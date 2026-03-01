Champagne Joseph Perrier Braderie Solidaire Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne

Champagne Joseph Perrier Braderie Solidaire

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

La maison de champagne Joseph Perrier organise la 3ème édition de la Braderie Solidaire.

Vous pourrez acquérir les anciens habillages Cuvée Royale ainsi que des articles publicitaires (verres, coussins, seaux, etc.) à des tarifs très intéressants.

Entrée libre et gratuite.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Margot pour la vie. Depuis 2018, l’association soutient les familles, les aidants et les malades confrontés à des maladies rares oninconnues, en leur apportant écoute, bien-être et accompagnement au quotidien. .

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 29 51

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English : Champagne Joseph Perrier Braderie Solidaire

L’événement Champagne Joseph Perrier Braderie Solidaire Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne