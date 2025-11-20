Champagne Joseph Perrier Master Class #3 Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne
Champagne Joseph Perrier Master Class #3 Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne
Tout public
Master Class #3 Dégustation autour du Dosage
Une Master Class pour découvrir le dosage, subtile technique essentielle dans l’élaboration du champagne.
Avec Nathalie Leplaige, cheffe de cave du champagne Joseph Perrier.
Réservation obligatoire.
20 pers max. .
