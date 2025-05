Champagne Party ! – Arrentières, 30 mai 2025 07:00, Arrentières.

Aube

Champagne Party ! Arrentières Aube

Début : 2025-05-30

fin : 2025-05-31

2025-05-30

Les 30 et 31 mai prochains, 14 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.

CHAMPAGNE JACQUES CHAPUT

– Bar à champagne

– Bar à cocktail (samedi soir)

– Animations enfants

– Jeux en plein air

– Jeux pour les grands

– Soirée musical (samedi soir)

– Restauration (vendredi et samedi) foodtruck le samedi toute la journée

CHAMPAGNE MENNETRIER

– Champagne & Dégustation

– Balade en buggy et dégustation 3 cuvées (18€/personne https://my.weezevent.com/balade-en-buggy-dans-le-vignoble)

– Exposants Découvrez des produits locaux et artisanaux.

– Restauration rapide Barbecue, frites et Les glaces de la Ferme du Tremblay

– Animations enfants (vendredi) Avec Fany Guillaume (artiste peintre)

– Soirée festive dès 19h30 le samedi avec concert live du groupe rock All In One, DJ Lenzo pour enflammer le dancefloor, buvette (champagne, bières & softs), food trucks: linstantbreton (crêpes) & Fred-O-Frites (burgers, américains, frites)

Plus d’informations sur www.champagne-party.fr ! .

Arrentières 10200 Aube Grand Est ducotedebarsuraube@gmail.com

