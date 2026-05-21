Lignol-le-Château

Champagne Party !

Lignol-le-Château Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Les 4 & 5 Juillet prochains, 10 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.

Les caves ouvertes à Lignol-le-Château pour cette nouvelle édition:

CHAMPAGNE MEHLINGER

– visites de cave et dégustation

– dégorgement à la volée

– promenade libre dans les vignes en suivant un parcours fléché

– atelier peinture et décoration sur bouteille

– atelier maquillage pour enfants

– soirée dansante le samedi avec Magic Tempo

– cours de danse country et kuduro le dimanche matin

– restauration et grillade au brasero

– match de football sur grand écran .

Lignol-le-Château 10200 Aube Grand Est ducotedebarsuraube@gmail.com

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English :

L’événement Champagne Party ! Lignol-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne