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Champagne Party ! Lignol-le-Château

Champagne Party ! Lignol-le-Château

Champagne Party ! Lignol-le-Château samedi 4 juillet 2026.

Ville : 10200 Lignol-le-Château

Département : Aube

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Lignol-le-Château

Champagne Party !

Lignol-le-Château Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Les 4 & 5 Juillet prochains, 10 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.

Les caves ouvertes à Lignol-le-Château pour cette nouvelle édition:

CHAMPAGNE MEHLINGER
– visites de cave et dégustation
– dégorgement à la volée
– promenade libre dans les vignes en suivant un parcours fléché
– atelier peinture et décoration sur bouteille
– atelier maquillage pour enfants
– soirée dansante le samedi avec Magic Tempo
– cours de danse country et kuduro le dimanche matin
– restauration et grillade au brasero
– match de football sur grand écran   .

Lignol-le-Château 10200 Aube Grand Est   ducotedebarsuraube@gmail.com

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English :

L’événement Champagne Party ! Lignol-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne