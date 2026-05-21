Champagne Party ! Lignol-le-Château
Champagne Party ! Lignol-le-Château samedi 4 juillet 2026.
Lignol-le-Château
Champagne Party !
Lignol-le-Château Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Les 4 & 5 Juillet prochains, 10 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.
Les caves ouvertes à Lignol-le-Château pour cette nouvelle édition:
CHAMPAGNE MEHLINGER
– visites de cave et dégustation
– dégorgement à la volée
– promenade libre dans les vignes en suivant un parcours fléché
– atelier peinture et décoration sur bouteille
– atelier maquillage pour enfants
– soirée dansante le samedi avec Magic Tempo
– cours de danse country et kuduro le dimanche matin
– restauration et grillade au brasero
– match de football sur grand écran .
Lignol-le-Château 10200 Aube Grand Est ducotedebarsuraube@gmail.com
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English :
L’événement Champagne Party ! Lignol-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne