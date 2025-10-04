Champ’Art Music Festival Finngaill à Etrelles-sur-Aube Étrelles-sur-Aube
Champ’Art Music Festival Finngaill à Etrelles-sur-Aube
Eglise Étrelles-sur-Aube Aube
Le samedi 4 octobre 2025 à 20h30
Le Champ’Art Music Festival organise un concert menant à un voyage féerique à travers les Musiques Traditionnelles du Nord de l’Europe avec « Finngaill »
Entrée gratuite .
Eglise Étrelles-sur-Aube 10170 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 07
