Champ’hivernal Champigneulles

Champ’hivernal

1 Rue de l’Hôtel de ville Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-01

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-01

La 4ème édition se déroulera du 1er au 23 décembre 2025 et fera son retour dans la cour d’honneur du Château de Bas.

Champ’hivernal regroupe diverses prestations artistiques données devant l’entrée d’honneur qui fera office de scène naturelle qui débutent chaque soir 18h30 et durent environ une quinzaine de minutes. Plusieurs associations locales, les écoles municipales de théâtre et de musique municipales, ainsi que plusieurs artistes extérieurs participent à la féerie de l’événement.

En décembre 2021, pour la 1ère édition, la Ville de Champigneulles a imaginé une version géante du calendrier de l’Avent cour d’honneur du château. Comme un calendrier de l’Avent le château a dévoilé, derrière une fenêtre ouverte, une surprise à déguster du regard ou des oreilles séquence musicale, conte, saynètes de théâtre, lumières…

Depuis l’édition de décembre 2022 la thématique au coin du feu illumine chaque soirée de décembre ! Le parvis de l’hôtel devient alors le théâtre de nombreuses animations et surprises, imaginées par la Ville et ses partenaires.

Un village de noël est installé sur le parking de la mairie, avec un chalet pour la distribution de vin chaud, de chocolat chaud et de bière chaude (distribution le vendredi, samedi et dimanche soir).

Des sapins lumineux, une boite aux lettres du père noël et le sapin participatif sont installés sur le site.

Une décoration de jour est réalisée rue de Nancy et dans un périmètre de rues qui remontent vers l’hôtel de ville. Les décorations seront implantées sur la salle des fêtes, l’école Charles Perrault, au point central et dans la remontée de la rue de Verdun.

Le sentier de noël signe la nouveauté de l’édition 2023 ! Un cheminement tracé à la peinture temporaire sur les trottoirs entre la rue de Nancy et l’Hôtel de ville. Le public pouvait ainsi découvrir différentes décorations pour plonger encore un peu plus dans la magie des fêtes.

Outre les animations quotidiennes, chaque édition propose des temps forts au public (des chants gospel, l’apparition de Saint-Nicolas au balcon de l’Hôtel de Ville, le Saint-Nicolas à la rencontre des enfants, des spectacles de magie, le concours du pull moche, spectacle de feu et la venue du Père Noël pour clôturer l’événement).

Chaque année, la magie des fêtes opère à Champigneulles !Tout public

0 .

1 Rue de l’Hôtel de ville Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 34 23 00 mairie@mairie-champigneulles.fr

English :

The 4th edition will take place from December 1 to 23, 2025, and will return to the main courtyard of the Château de Bas.

Champ?hivernal brings together a variety of artistic performances in front of the main entrance, which acts as a natural stage, starting each evening at 6.30pm and lasting around fifteen minutes. Several local associations, the municipal theater and music schools, as well as a number of outside artists, take part in the enchantment of the event.

In December 2021, for the 1st edition, the town of Champigneulles has imagined a giant version of the Advent calendar in the courtyard of the château. Like an Advent calendar, the château unveiled a surprise behind an open window, to be savored with the eyes or ears: a musical sequence, storytelling, theatrical sketches, lights?

Since the December 2022 edition, the fireside theme has lit up every December evening! The hotel’s forecourt becomes the stage for a host of events and surprises devised by the town and its partners.

A Christmas village is set up in the town hall parking lot, with a chalet for the distribution of mulled wine, hot chocolate and warm beer (distributed on Friday, Saturday and Sunday evenings).

Luminous Christmas trees, a Santa Claus letterbox and a participatory Christmas tree will be set up on the site.

Daytime decorations are set up on rue de Nancy and in a perimeter of streets leading up to the town hall. The decorations will be set up at the village hall, Charles Perrault school, the central point and on the way up rue de Verdun.

New for 2023 is the Christmas trail! A pathway laid out in temporary paint on the sidewalks between rue de Nancy and Hôtel de Ville. The public could discover different decorations to immerse themselves even more in the magic of the festive season.

In addition to the daily entertainment, each year?s event features a number of highlights for the public, including gospel singing, the appearance of Saint-Nicolas on the balcony of the Hôtel de Ville, Saint-Nicolas meeting the children, magic shows, an ugly sweater contest, a fire show and the arrival of Santa Claus to close the event.

Every year, the magic of the festive season works in Champigneulles!

German :

Ausgabe findet vom 1. bis 23. Dezember 2025 statt und kehrt in den Ehrenhof des Schlosses von Bas zurück.

Das Winterfeld umfasst eine Reihe von künstlerischen Darbietungen, die jeden Abend um 18.30 Uhr beginnen und etwa 15 Minuten dauern, und zwar vor dem Ehreneingang, der als Naturbühne dient. Mehrere lokale Vereine, die städtischen Theater- und Musikschulen sowie mehrere externe Künstler sind an der zauberhaften Veranstaltung beteiligt.

Ausgabe im Dezember 2021 hat sich die Stadt Champigneulles eine riesige Version des Adventskalenders im Ehrenhof des Schlosses ausgedacht. Wie ein Adventskalender enthüllte das Schloss hinter einem geöffneten Fenster eine Überraschung, die man mit den Augen oder den Ohren genießen konnte: Musik, Märchen, Theaterstücke, Lichter?

Seit der Ausgabe vom Dezember 2022 erhellt das Thema am Kamin jeden Dezemberabend! Der Vorplatz des Hotels wird dann zum Schauplatz zahlreicher Animationen und Überraschungen, die von der Stadt und ihren Partnern ausgedacht wurden.

Auf dem Parkplatz vor dem Rathaus wird ein Weihnachtsdorf mit einer Hütte aufgebaut, in der Glühwein, heiße Schokolade und heißes Bier verteilt werden (Verteilung am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend).

Auf dem Gelände werden beleuchtete Tannenbäume, ein Briefkasten des Weihnachtsmanns und der Mitmachbaum aufgestellt.

Eine Tagesdekoration wird in der Rue de Nancy und in einem Umkreis von Straßen, die zum Rathaus hinaufführen, realisiert. Die Dekorationen werden an der Festhalle, der Schule Charles Perrault, am zentralen Punkt und in der Rue de Verdun aufgestellt.

Der Weihnachtspfad ist die Neuheit der Ausgabe 2023! Dieser Weg wurde mit temporärer Farbe auf den Gehwegen zwischen der Rue de Nancy und dem Rathaus markiert. Das Publikum konnte so verschiedene Dekorationen entdecken, um noch mehr in den Zauber der Festtage einzutauchen.

Neben den täglichen Animationen bietet jede Ausgabe dem Publikum besondere Höhepunkte (Gospelgesang, der Auftritt des Nikolaus auf dem Balkon des Rathauses, der Nikolaus trifft die Kinder, Zaubershows, der Wettbewerb um den hässlichsten Pullover, eine Feuershow und die Ankunft des Weihnachtsmanns zum Abschluss der Veranstaltung).

Jedes Jahr wird Champigneulles von der Magie der Feste verzaubert!

Italiano :

La quarta edizione si svolgerà dall’1 al 23 dicembre 2025 e tornerà nel cortile principale dello Château de Bas.

Champ?hivernal riunisce diverse performance artistiche che si svolgono davanti all’ingresso principale, che funge da palcoscenico naturale, con inizio ogni sera alle 18.30 e durata di circa quindici minuti. All’incanto dell’evento parteciperanno diverse associazioni locali, il teatro comunale e le scuole di musica, oltre a numerosi artisti esterni.

Nel dicembre 2021, per la prima edizione, la città di Champigneulles ha ideato una versione gigante del calendario dell’Avvento nel cortile del castello. Come un calendario dell’Avvento, il castello svela una sorpresa dietro una finestra aperta, da gustare con gli occhi o con le orecchie: una sequenza musicale, una storia, sketch teatrali, luci?

Dall’edizione del dicembre 2022, il tema del focolare si accende ogni sera di dicembre! La piazza antistante l’hotel diventa lo scenario di una serie di eventi e sorprese ideati dalla città e dai suoi partner.

Nel parcheggio del municipio viene allestito un villaggio natalizio con uno chalet che vende vin brulé, cioccolata calda e birra calda (disponibile nelle serate di venerdì, sabato e domenica).

Sul posto saranno allestiti anche alberi di Natale luminosi, una cassetta per le lettere di Babbo Natale e un albero di Natale partecipativo.

Le decorazioni diurne saranno allestite in rue de Nancy e nel perimetro delle strade che portano al municipio. Le decorazioni saranno collocate nel municipio del paese, nella scuola Charles Perrault, nel punto centrale e lungo la salita di rue de Verdun.

La novità del 2023 è il sentiero di Natale! Un percorso tracciato con vernice temporanea sui marciapiedi tra rue de Nancy e il Municipio. Il pubblico potrà scoprire diverse decorazioni per immergersi ancora di più nella magia delle feste.

Oltre all’animazione quotidiana, ogni anno l’evento offre al pubblico una serie di momenti salienti, tra cui canti gospel, l’apparizione di San Nicola sul balcone dell’Hôtel de Ville, l’incontro di San Nicola con i bambini, spettacoli di magia, una gara di brutti maglioni, uno spettacolo di fuoco e l’arrivo di Babbo Natale per concludere l’evento.

Ogni anno, la magia delle feste si ripete a Champigneulles!

Espanol :

La 4ª edición tendrá lugar del 1 al 23 de diciembre de 2025 y volverá al patio principal del castillo de Bas.

Champ-hivernal reúne diversas representaciones artísticas que tienen lugar ante la entrada principal, que hace las veces de escenario natural, comienzan cada tarde a las 18:30 y duran unos quince minutos. Numerosas asociaciones locales, el teatro municipal y las escuelas de música, así como varios artistas externos, participarán en el encanto del evento.

En diciembre de 2021, para la 1ª edición, la ciudad de Champigneulles ha ideado una versión gigante del calendario de Adviento en el patio del castillo. Como un calendario de Adviento, el castillo desvela una sorpresa detrás de una ventana abierta, para saborearla con los ojos o los oídos: una secuencia musical, un cuento, sketches teatrales, luces..

Desde la edición de diciembre de 2022, el tema junto al fuego ilumina todas las noches de diciembre La plaza frente al hotel se convierte en el escenario de toda una serie de eventos y sorpresas ideados por la ciudad y sus socios.

En el aparcamiento del ayuntamiento se instala un pueblo navideño, con un chalet de venta de vino caliente, chocolate caliente y cerveza caliente (disponible los viernes, sábados y domingos por la noche).

También se instalarán árboles de Navidad luminosos, un buzón de Papá Noel y un árbol de Navidad participativo.

Las decoraciones diurnas se colocarán en la rue de Nancy y en un perímetro de calles que conducen al ayuntamiento. Los adornos se colocarán en el ayuntamiento, la escuela Charles Perrault, en el punto central y en la subida de la rue de Verdun.

La novedad para 2023 es el sendero navideño Un sendero trazado con pintura temporal en las aceras entre la rue de Nancy y el Ayuntamiento. El público podrá descubrir diferentes decoraciones para sumergirse aún más en la magia de las fiestas.

Además de las animaciones diarias, cada año se organizan numerosos actos para el público: cantos de gospel, aparición de San Nicolás en el balcón del Hôtel de Ville, encuentro de San Nicolás con los niños, espectáculos de magia, concurso de jerseys feos, espectáculo de fuegos artificiales y la llegada de Papá Noel como colofón.

Todos los años, la magia de las fiestas hace de las suyas en Champigneulles

L’événement Champ’hivernal Champigneulles a été mis à jour le 2025-11-04 par TOURISME BASSIN de POMPEY