Champignol au temps des comtes de Champagne, Chapelle Notre-Dame de l’Annonciation, Champignol-lez-Mondeville

Informations pratiques

Champignol au temps des comtes de Champagne Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Notre-Dame de l’Annonciation Aube

Visites commentées gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du village lors d’un voyage au cœur de son histoire médiévale, entre l’influence des Comtes de Champagne et l’exceptionnel héritage de l’abbaye de Clairvaux.

Au Moyen Âge, le territoire champenois connaît un essor remarquable sous l’autorité des Comtes de Champagne, dont le rayonnement politique, économique et culturel marque profondément l’organisation des villages, le développement des échanges et l’aménagement des paysages qui constituent aujourd’hui encore l’identité de la Champagne.

La visite mettra également en lumière le patrimoine claravalien de Champignol-lez-Mondeville. À partir du XIIe siècle, l’Abbaye de Clairvaux devient propriétaire d’une grande partie des terres communales et y développe un important domaine agricole. Les moines cisterciens y implantent granges, pressoirs, moulins et bâtiments d’exploitation, participant durablement à la mise en valeur du territoire.

Les visiteurs pourront découvrir plusieurs témoins de cette présence monastique, notamment la tour de l’ancienne maison seigneuriale de Clairvaux, la chapelle de Mondeville, remarquable exemple de l’architecture cistercienne, ainsi que les paysages ruraux et viticoles façonnés au fil des siècles par les activités des moines.

Cette présentation permet de mieux comprendre les liens étroits entre pouvoir comtal, spiritualité cistercienne et développement économique de la Champagne. Elle offre également l’occasion d’évoquer l’histoire du vignoble champenois, ses paysages et les savoir-faire qui ont contribué à la renommée mondiale de la région, aujourd’hui reconnue à travers les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, inscrits au patrimoine mondial de I’UNESCO.

Chapelle Notre-Dame de l’Annonciation Rue de Mondeville, 10200 Champignol-lez-Mondeville Champignol-lez-Mondeville 10200 Aube Grand Est 03 25 27 42 11 Le site de Mondeville, situé entre Champignol-lez-Mondeville et Clairvaux, témoigne de l’organisation cistercienne du paysage, entre forêts, domaines agricoles et viticoles. Contemporaine de Bernard de Clairvaux, la chapelle de Mondeville, datée de 1135, est caractéristique de l’architecture cistercienne voulue par le futur saint Bernard : un dénuement extrême, une pureté des lignes, une simplicité des volumes et du plan d’ensemble, un chevet plat, ainsi que des voûtes sur croisée d’ogives.

Elle incarne parfaitement l’idéal bernardin de sobriété. En 1146, Bernard de Clairvaux y aurait accompli une guérison miraculeuse. CD 12 direction de Clairvaux.

Découvrez l’histoire du village lors d’un voyage au cœur de son histoire médiévale, entre l’influence des Comtes de Champagne et l’exceptionnel héritage de l’abbaye de Clairvaux.

©Fabrice Antoine