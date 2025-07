Champignonnière Le Saut aux Loups Montsoreau

Champignonnière Le Saut aux Loups Montsoreau samedi 20 septembre 2025.

Champignonnière Le Saut aux Loups

Avenue de la Loire Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Partez à la découverte de cette champignonnière artisanale en immersion souterraine dans un site géologique d’exception taillé dans le tuffeau.

Vous pourrez découvrir les cultures de shiitakés, les champignons de Paris et pleurotes. Une boutique et un restaurant où déguster des galipettes complètent le site (réservation recommandée).

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. .

Avenue de la Loire Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 70 30 lesautauxloups@gmail.com

English :

Discover this artisanal mushroom farm by immersing yourself underground in an exceptional geological site carved out of tufa rock.

German :

Entdecken Sie diese handwerklich betriebene Pilzzucht, die unterirdisch in einer außergewöhnlichen geologischen Stätte im Tuffstein liegt.

Italiano :

Scoprite questa tradizionale azienda di funghi immergendovi nel sottosuolo di un eccezionale sito geologico scavato nel tufo.

Espanol :

Descubra esta explotación tradicional de setas sumergiéndose bajo tierra en un paraje geológico excepcional excavado en la roca toba.

