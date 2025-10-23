Champignons à gogo à la recherche des espèces du Bois l’Évêque RD 959 Ors

Champignons à gogo à la recherche des espèces du Bois l’Évêque

RD 959 Parking de la Maison Forestière d’Ors Ors Nord

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

2025-10-23

Partez à la découverte des richesses cachées de la forêt domaniale du Bois l’Évêque lors d’une sortie mycologique hors des sentiers battus. Guidés par un pharmacien mycologue local, explorez la diversité des champignons qui peuplent cet écrin naturel et apprenez à les identifier tout en découvrant leur rôle essentiel dans l’équilibre de l’écosystème forestier.

RD 959 Parking de la Maison Forestière d’Ors Ors 59360 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Discover the hidden treasures of the Bois l?Évêque state forest on a mycological outing off the beaten track. Guided by a local mycological pharmacist, explore the diversity of fungi that inhabit this natural setting and learn how to identify them, while discovering their essential role in the balance of the forest ecosystem.

German :

Entdecken Sie die verborgenen Schätze des Staatswaldes Bois l’Évêque auf einer mykologischen Exkursion abseits der üblichen Touristenpfade. Unter der Leitung eines lokalen Mykologie-Apothekers erkunden Sie die Vielfalt der Pilze, die diesen Naturraum bevölkern, lernen sie zu identifizieren und entdecken ihre wichtige Rolle im Gleichgewicht des Waldökosystems.

Italiano :

Scoprite i tesori nascosti della foresta demaniale del Bois l’Évêque in un’escursione micologica fuori dai sentieri battuti. Guidati da un farmacista micologo locale, esplorate la diversità dei funghi che popolano questo ambiente naturale e imparate a identificarli, scoprendo il loro ruolo essenziale nell’equilibrio dell’ecosistema forestale.

Espanol :

Descubra los tesoros ocultos del bosque estatal de Bois l’Évêque en una excursión micológica fuera de los caminos trillados. Guiado por un micólogo farmacéutico local, explore la diversidad de hongos que habitan este entorno natural y aprenda a identificarlos mientras descubre su papel esencial en el equilibrio del ecosistema forestal.

L’événement Champignons à gogo à la recherche des espèces du Bois l’Évêque Ors a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme