Champignons … amis ou ennemis ? Poteau Maître Jean Blangy-sur-Bresle

Cueillette, Identification, Étiquetage, Mise en exposition

L’association Blangy Loisirs reprend le flambeau de l’association du Manoir de Fontaine et renoue avec sa cueillette de champignons accompagné de 2 mycologues.

Au premier temps figure la collecte. Comme à l’accoutumée, rendez-vous est donné en haute forêt d’Eu, au carrefour du poteau Maître Jean à 9h45 le samedi 27 septembre (sur la RD928, à mi-chemin entre Blangy-sur-Bresle et Foucarmont).

Deux mycologues seront là pour guider notre cueillette et nous aider à reconnaître et nommer nos trouvailles. Au midi, direction la salle polyvalente du musée du verre avec un repas tiré du sac.

Le deuxième temps se tiendra l’après-midi de ce même 27 septembre, au Musée du verre grand moment de patience et d’expertise qui permet de classer et d’étiqueter l’ensemble des espèces qui auront conquis l’espace de nos caissettes et de nos paniers. Bien sûr, nous chercherons à identifier les espèces dangereuses, comme les plus goûteuses mais les autres aussi sont dignes d’intérêt, ce n’est pas là leur moindre défaut.

Un moment de retrouvaille qui permet la présentation et la mise en exposition de toutes ces créatures ni végétales, ni minérales que sont les champignons, ces êtres du monde mycologique.

Pour rappel cette animation est gratuite mais le nombre de participants est limité à 50 pers cette année. Pour ce faire, une inscription préalable est nécessaire soit au 06 03 34 21 89

Vous seront demandés vos nom, prénom, commune, code postal et numéro de téléphone. .

