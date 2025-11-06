Champignons des dunes

Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 10:00:00

fin : 2025-11-06 12:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Balade automnale et cueillette pour découvrir les champignons des dunes avec Florent BOITTIN, mycologue.

Inscription obligatoire.

A partir de 6 ans.

Lieu de RDV précisé à l’inscription. .

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

English : Champignons des dunes

