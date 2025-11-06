Champignons des dunes Blainville-sur-Mer
Début : 2025-11-06 10:00:00
fin : 2025-11-06 12:00:00
2025-11-06
Balade automnale et cueillette pour découvrir les champignons des dunes avec Florent BOITTIN, mycologue.
Inscription obligatoire.
A partir de 6 ans.
Lieu de RDV précisé à l’inscription. .
Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
