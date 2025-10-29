Champignons et compagnie Boult-aux-Bois
Champignons et compagnie Boult-aux-Bois mercredi 29 octobre 2025.
Champignons et compagnie
5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Sortie découverte des champignons. Inscriptions gratuites et obligatoires.
.
5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Mushroom discovery outing. Free, compulsory registration.
German :
Ausflug zur Entdeckung von Pilzen. Kostenlose und obligatorische Anmeldung.
Italiano :
Uscita alla scoperta dei funghi. Gratuita, iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Salida para descubrir setas. Gratuito, inscripción obligatoria.
L’événement Champignons et compagnie Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-29 par Ardennes Tourisme