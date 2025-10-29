Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Champignons et compagnie Boult-aux-Bois mercredi 29 octobre 2025.

5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29

2025-10-29

Sortie découverte des champignons. Inscriptions gratuites et obligatoires.
5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

English :

Mushroom discovery outing. Free, compulsory registration.

German :

Ausflug zur Entdeckung von Pilzen. Kostenlose und obligatorische Anmeldung.

Italiano :

Uscita alla scoperta dei funghi. Gratuita, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Salida para descubrir setas. Gratuito, inscripción obligatoria.

