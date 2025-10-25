Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Champignons Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac samedi 25 octobre 2025.

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25

2025-10-25

Jeux en famille autour des champignons animés par Fred, suivis de la conférence Si les champignons m’étaient contés , présentée par Benoît Peyre, photographe, spécialiste et auteur de plusieurs ouvrages sur les champignons.   .

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51  contact@maisonduperecastor.fr

