Champignons Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac

Champignons Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac samedi 25 octobre 2025.

Champignons Maison du Père Castor

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Jeux en famille autour des champignons animés par Fred, suivis de la conférence Si les champignons m’étaient contés , présentée par Benoît Peyre, photographe, spécialiste et auteur de plusieurs ouvrages sur les champignons. .

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr

English :

German : Champignons Maison du Père Castor

Italiano :

Espanol : Champignons Maison du Père Castor

L’événement Champignons Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Briance Sud Haute-Vienne