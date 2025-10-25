Champignons Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac
Jeux en famille autour des champignons animés par Fred, suivis de la conférence Si les champignons m’étaient contés , présentée par Benoît Peyre, photographe, spécialiste et auteur de plusieurs ouvrages sur les champignons. .
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr
