Exposition sur les champignons

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-06

Autrefois considérés comme des végétaux, les champignons constituent aujourd’hui un règne particulier. À travers 12 panneaux, cette exposition

présente les différents types de champignons, notamment les comestibles et non comestibles, que l’on rencontre fréquemment dans les bois.

Cet exposé n’a pas la vocation de remplacer un guide exhaustif de terrain sur le sujet ou l’avis d’un spécialiste, pharmacien ou mycologue ; l’objectif est d’aiguiser la curiosité du promeneur en forêt. .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition sur les champignons Tergnier a été mis à jour le 2025-08-01 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard