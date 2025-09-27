Championat de France chiens de troupeau La Clayette

Hippodrome de La Clayette La Clayette Saône-et-Loire

Début : 2025-09-27 08:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-27

L’hippodrome de La Clayette accueillera les 27 et 28 septembre 2025 un événement exceptionnel le Critérium des Vainqueurs et le Championnat de France spécial Border Collie, réunissant près de 70 chiens en compétition et 220 brebis fournies par le Pôle Régional Ovin de Charolles.

Organisé par l’association Le Chien au Troupeau 71, ce concours met en lumière le travail remarquable des chiens de troupeau et de leurs maîtres. L’objectif faire découvrir au grand public cette discipline technique, spectaculaire et profondément liée à l’élevage.

Entrée gratuite

De 8h à 19h

Samedi 27 Critérium national

Dimanche 28 Championnat de France

Tout au long du week-end, de nombreuses animations seront proposées

– Loto bouse

– Animations enfants

– Buvette et restauration sur place

– Repas festif le samedi soir (réservation conseillée au 06 74 14 96 66)

– Parcours pédagogique chiens testez votre chien au troupeau une activité ouverte aux visiteurs souhaitant découvrir les aptitudes de leur compagnon !

Un moment convivial, familial et passionnant, soutenu par les communes de La Clayette, Baudemont, Curbigny, la Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne et le Conseil Départemental. .

Hippodrome de La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 14 96 66 lechienautroupeau71@hotmail.fr

