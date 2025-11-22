Championnat Auvergne-Rhône-Alpes Boxe américaine Maison des Sports Cusset

Maison des Sports 42 avenue de l'Europe Cusset Allier

2025-11-22 08:30:00

2025-11-22 18:30:00

2025-11-22

Le Boxing Club Cussétois accueille le Championnat Auvergne-Rhône-Alpes de Boxe américaine le samedi 22 novembre de 8h30 à 18h30 à la Maison des Sports

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 49 97 76

English :

The Boxing Club Cussétois hosts the Auvergne-Rhône-Alpes American Boxing Championships on Saturday, November 22 from 8:30 a.m. to 6:30 p.m. at the Maison des Sports

German :

Der Boxing Club Cussétois veranstaltet die Meisterschaft Auvergne-Rhône-Alpes im amerikanischen Boxen am Samstag, den 22. November von 8:30 bis 18:30 Uhr im Maison des Sports

Italiano :

Il Boxing Club Cussétois ospiterà i Campionati americani di boxe dell’Alvernia-Rodano-Alpi sabato 22 novembre dalle 8.30 alle 18.30 presso la Maison des Sports

Espanol :

El Boxing Club Cussétois acoge el sábado 22 de noviembre, de 8.30 a 18.30 horas, en la Maison des Sports, los Campeonatos Americanos de Boxeo de Auvernia-Ródano-Alpes

