Championnat Auvergne-Rhône-Alpes Muay Thai Maison des Sports Cusset

Le Boxing Club Cussétois accueille le Championnat Auvergne-Rhône-Alpes de Muay Thai le dimanche 23 novembre 2025 de 8h30 à 18h à la Maison des Sports.

English :

Boxing Club Cussétois hosts the Auvergne-Rhône-Alpes Muay Thai Championship on Sunday November 23, 2025 from 8:30am to 6pm at the Maison des Sports.

German :

Der Boxing Club Cussétois richtet die Muay Thai-Meisterschaft Auvergne-Rhône-Alpes am Sonntag, den 23. November 2025, von 8:30 bis 18:00 Uhr im Maison des Sports aus.

Italiano :

Il Boxing Club Cussétois ospiterà i Campionati di Muay Thai dell’Auvergne-Rhône-Alpes domenica 23 novembre 2025 dalle 8.30 alle 18.00 presso la Maison des Sports.

Espanol :

El Boxing Club Cussétois acoge los Campeonatos de Auvernia-Ródano-Alpes de Muay Thai el domingo 23 de noviembre de 2025 de 8:30 a 18:00 en la Maison des Sports.

