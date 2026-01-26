Championnat D3 hockey sur glace: Brive/Toulouse Brive-la-Gaillarde
45 Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Match du championnat D3 de hockey sur glace Brive/Toulouse.
Au programme grande tombola solidaire en partenariat avec l’Unicef. De nombreux lots à gagner.
2 euros le ticket/ 5 euros les 3 tickets. .
45 Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Championnat D3 hockey sur glace: Brive/Toulouse
