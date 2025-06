Championnat d’Aveyron de quilles par équipes jeunes et féminines Flavin 5 juillet 2025 07:00

Aveyron

Championnat d’Aveyron de quilles par équipes jeunes et féminines Flavin Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

14h à 20h. Au terrain de quilles de Flavin. Championnat d’Aveyron de quilles par équipes jeunes et féminines

.

Flavin 12450 Aveyron Occitanie

English :

2pm to 8pm. At the Flavin bowling green. Championnat d?Aveyron de quilles par équipes jeunes et féminines

German :

14:00 bis 20:00 Uhr. Auf dem Kegelplatz von Flavin. Aveyron-Meisterschaft im Kegeln für Jugend- und Frauenmannschaften

Italiano :

dalle 14.00 alle 20.00. Presso il bocciodromo Flavin. Campionati giovanili e femminili di bowling a squadre dell’Aveyron

Espanol :

de 14.00 a 20.00 horas. En la bolera de Flavin. Campeonatos de bolos por equipos juveniles y femeninos del Aveyron

L’événement Championnat d’Aveyron de quilles par équipes jeunes et féminines Flavin a été mis à jour le 2025-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)