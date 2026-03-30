Championnat de BMX Piste BMX Le Tréport

Championnat de BMX

Piste BMX Parc Sainte Croix Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Championnat BMX. Lieu Piste BMX du Tréport, au Parc Sainte Croix. .

Piste BMX Parc Sainte Croix Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 12 89 27 astbmxrace@gmail.com

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English : Championnat de BMX

L’événement Championnat de BMX Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers