Championnat de Bretagne Catamaran et Planche à voile Boulevard des Émigrés Quiberon
Championnat de Bretagne Catamaran et Planche à voile Boulevard des Émigrés Quiberon samedi 14 mars 2026.
Championnat de Bretagne Catamaran et Planche à voile
Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 12:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Week-end de régate pour 200 sportifs bretons qui s’affrontent pour le titre et la sélection au championnat de France.
Pour les catamaran: départ visible de la plage du Porigo, samedi vers 12h30 et dimanche vers 10h30.
Pour les planches à foil ou non, départ vers 11h30. .
Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 56 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Championnat de Bretagne Catamaran et Planche à voile Quiberon a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon