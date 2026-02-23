Championnat de Bretagne Catamaran et Planche à voile Boulevard des Émigrés Quiberon

Championnat de Bretagne Catamaran et Planche à voile

Week-end de régate pour 200 sportifs bretons qui s’affrontent pour le titre et la sélection au championnat de France.

Pour les catamaran: départ visible de la plage du Porigo, samedi vers 12h30 et dimanche vers 10h30.

Pour les planches à foil ou non, départ vers 11h30. .

Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 56 54

