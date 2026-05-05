Championnat de Bretagne Individuels 2026 de Tennis de Table Le Porzou Concarneau

Concarneau

Championnat de Bretagne Individuels 2026 de Tennis de Table

Le Porzou Complexe sportif Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Concarneau, Capitale Régionale du Tennis de Table, durant 2 jours .

Le Samedi 13 Juin 2026 de 10h00 à 20h45 et dimanche 14 Juin 2026 de 9h00 à 17h30, près de 300 joueurs/joueuses s’affronteront durant ce week-end de compétition, au complexe sportif du Porzou, restauration sur place.

Entrée gratuite. .

Le Porzou Complexe sportif Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 88 72 55 69

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English : Championnat de Bretagne Individuels 2026 de Tennis de Table

L’événement Championnat de Bretagne Individuels 2026 de Tennis de Table Concarneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA