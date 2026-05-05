Championnat de Bretagne Individuels 2026 de Tennis de Table Le Porzou Concarneau
Championnat de Bretagne Individuels 2026 de Tennis de Table Le Porzou Concarneau samedi 13 juin 2026.
Concarneau
Championnat de Bretagne Individuels 2026 de Tennis de Table
Le Porzou Complexe sportif Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Concarneau, Capitale Régionale du Tennis de Table, durant 2 jours .
Le Samedi 13 Juin 2026 de 10h00 à 20h45 et dimanche 14 Juin 2026 de 9h00 à 17h30, près de 300 joueurs/joueuses s’affronteront durant ce week-end de compétition, au complexe sportif du Porzou, restauration sur place.
Entrée gratuite. .
Le Porzou Complexe sportif Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 88 72 55 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Championnat de Bretagne Individuels 2026 de Tennis de Table
L’événement Championnat de Bretagne Individuels 2026 de Tennis de Table Concarneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Exposition à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de CONCARNEAU Concarneau 9 mai 2026
- Une ville, 32 conserveries Ville-Close Concarneau 9 mai 2026
- Troc et puces Quai Carnot Concarneau 10 mai 2026
- Troc et puces des écoles du centre ville, Quai Carnot, Concarneau 10 mai 2026
- Trail de Keriolet Parc de Kerambriec Concarneau 10 mai 2026