Championnat de danse jazz La Barroise Bar-le-Duc

Championnat de danse jazz

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 20:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Le Comité Régional de Danse du Grand Est, en partenariat avec la Jay’DanCe Academy, a le plaisir d’organiser le Championnat Régional de Danse Jazz Grand Est. Cet événement incontournable rassemble les danseurs et danseuses de toute la région dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive. Les participants, qu’ils soient solistes, duos ou groupes, viendront présenter leur travail et leur passion devant un jury composé de professionnels reconnus.

Au programme

– Une journée riche en performances et en émotions

— a découverte de talents régionaux

· Des chorégraphies variées alliant technicité et créativité

Ce championnat est une étape qualificative vers les phases nationales de la Fédération Française de Danse.Tout public

5 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 66 45 82 20

English :

The Comité Régional de Danse du Grand Est, in partnership with the Jay?DanCe Academy, is pleased to organize the Championnat Régional de Danse Jazz Grand Est. This not-to-be-missed event brings together dancers from all over the region in a convivial yet competitive atmosphere. Participants, whether soloists, duos or groups, will present their work and passion to a jury of recognized professionals.

On the program:

– A day rich in performance and emotion

— the discovery of regional talent

– A variety of choreographies combining technical skill and creativity

This championship is a qualifying stage towards the national phases of the French Dance Federation.

German :

Das Comité Régional de Danse du Grand Est freut sich, in Zusammenarbeit mit der Jay?DanCe Academy die Regionalmeisterschaft im Jazz-Tanz Grand Est zu organisieren. Diese unumgängliche Veranstaltung bringt Tänzerinnen und Tänzer aus der gesamten Region in einer geselligen und zugleich wettbewerbsorientierten Atmosphäre zusammen. Die Teilnehmer, ob Solisten, Duos oder Gruppen, präsentieren ihre Arbeit und ihre Leidenschaft vor einer Jury aus anerkannten Fachleuten.

Auf dem Programm

– Ein Tag voller Leistungen und Emotionen

— Entdeckung von regionalen Talenten

– Abwechslungsreiche Choreographien, die Technik und Kreativität miteinander verbinden

Diese Meisterschaft ist eine Qualifikationsetappe für die nationalen Phasen der Fédération Française de Danse.

Italiano :

Il Comité Régional de Danse du Grand Est, in collaborazione con la Jay?DanCe Academy, è lieto di organizzare il Championnat Régional de Danse Jazz Grand Est. Questo evento imperdibile riunisce ballerini di tutta la regione in un’atmosfera amichevole ma competitiva. I partecipanti, siano essi solisti, duo o gruppi, metteranno in mostra il loro lavoro e la loro passione davanti a una giuria di professionisti riconosciuti.

Il programma:

– Una giornata ricca di performance ed emozioni

— La scoperta di talenti regionali

– Una varietà di coreografie che combinano abilità tecnica e creatività

Questo campionato è una tappa di qualificazione per le fasi nazionali della Federazione Francese di Danza.

Espanol :

El Comité Régional de Danse du Grand Est, en colaboración con la academia Jay?DanCe, se complace en organizar el Championnat Régional de Danse Jazz Grand Est. Esta cita ineludible reúne a bailarines de toda la región en un ambiente amistoso y competitivo a la vez. Los participantes, ya sean solistas, dúos o grupos, mostrarán su trabajo y su pasión ante un jurado de reconocidos profesionales.

El programa:

– Una jornada llena de espectáculo y emoción

— El descubrimiento de talentos regionales

– Una variedad de coreografías que combinan destreza técnica y creatividad

Este campeonato es una etapa clasificatoria para las etapas nacionales de la Federación Francesa de Danza.

L’événement Championnat de danse jazz Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-25 par OT SUD MEUSE