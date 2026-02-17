Championnat de de france de ski de bosses Méribel Mottaret Les Allues

Championnat de de france de ski de bosses

Méribel Mottaret Front de neige Les Allues Savoie

Début : 2026-03-28 10:15:00

fin : 2026-03-29 15:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Depuis le front de neige de Méribel-Mottaret, venez assister aux Championnats de France de ski de bosses avec l’épreuve Single le samedi 28 mars et le Dual le dimanche 29 mars. Les meilleurs skieurs français s’affronteront au cœur de la station.

Méribel Mottaret Front de neige Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 50 90 contact@sportsmeribel.fr

English : French Mogul Skiing Championships

From the Méribel-Mottaret snow front, come and watch the French Mogul Skiing Championships with the Single event on Saturday, March 28th and the Dual on Sunday, March 29th. The best French skiers will compete in the heart of the resort.

